В Саратове пройдет фестиваль любителей романса
Прозвучат произведения прошлых лет
Изменить размер текста:
В Саратове 18 октября в Доме культуры химиков пройдет городской фестиваль любителей романса «Лишь только вечер затеплится синий».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие направлено на поддержку социального статуса пожилого человека в обществе и самодеятельных талантов.
В программе фестиваля прозвучат лучшие романсы прошлых лет, а также современные произведения этого жанра.
ИСТОЧНИК KP.RU