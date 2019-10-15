В Саратове пройдет фестиваль любителей романса

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-15T09:53:59+03:00

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В Саратове 18 октября в Доме культуры химиков пройдет городской фестиваль любителей романса «Лишь только вечер затеплится синий».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие направлено на поддержку социального статуса пожилого человека в обществе и самодеятельных талантов.

В программе фестиваля прозвучат лучшие романсы прошлых лет, а также современные произведения этого жанра.

ИСТОЧНИК KP.RU