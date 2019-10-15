Саратовский спортсмен взял бронзу межрегионального турнира по греко-римской борьбе
Соревнования прошли в Ульяновске
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В Ульяновске 12 октября проходил межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти Заслуженного тренера СССР А. И. Винника.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях приняли участие более 130 человек из семи регионов России.
Саратовский спортсмен Матвей Владеев взял бронзовую медаль турнира.
ИСТОЧНИК KP.RU