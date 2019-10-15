В поселке Солнечный квартирант-рецидивист украл у мужчины телевизор
Технику он продал
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Полиция поселка Солнечный раскрыла кражу из квартиры на 2-м проезде Блинова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 55-летнего мужчины, с 15 по 17 декабря от него ушел квартирант, и в то же время пропал телевизор LG стоимостью 15 тыс. рублей.
Выяснилось, что за преступлением стоит 38-летний рецидивист из Тольятти, который признался, что продал технику, а деньги потратил на себя.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU