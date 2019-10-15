В Саратове прожженные рецидивисты украли из больницы телевизор
Мужчины пойманы
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из городской клинической больницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 54-летнего замглавврача, ночью 13 октября кто-то унес телевизор Samsung стоимостью 7 тыс. рублей, а у 37-летней посетительницы исчез телефон стоимостью 8 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались 22 и 24-летний рецидивисты, на которых завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU