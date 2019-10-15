В Саратовской государственной юридической академии представили врио ректора

СЕГОДНЯ 09:03 2019-10-15T09:05:58+03:00

На сайте вуза уже обновлена информация

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В Саратовской государственной юридической академии сегодня, 15 октября, преподавательскому составу представили врио ректора. Им стала Екатерина Ильгова, возглавляющая Институт дополнительного образования СГЮА.

На сайте вуза уже обновлена информация о назначении Ильговой.

Напомним, предыдущий ректор Сергей Суровов был уволен со своего поста. Его последним рабочим днем было 11 октября.

Ранее он был исключен из состава Общественного совета при ГУ МВД России по Саратовской области.

Еще раньше Президент ТПП региона Алексей Антонов написал в областную прокуратуру запрос, чтобы проверить возможный конфликт интересов у Суровова. Якобы его дочь является председателем комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования при Минобразе.

Также запрос в прокуратуру направляла зампред облдумы Ольга Болякина, чтобы проверить на каком основании в помещениях Лицея гуманитарных наук на Вавилова, который является муниципальным, располагается частная школа. Директором Лицея является Ольга Суровова, она же является учредителем Гимназии государственных наук.

ИСТОЧНИК KP.RU