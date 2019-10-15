Саратовские борцы взяли семь мест городского турнира
На турнир съехались более 170 участников
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В Саратове с 11 по 13 октября в ФОК «Заводской» проходил городской турнир по греко-римской борьбе памяти МС СССР С. В. Сверчкова.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, соревнование собрало свыше 170 участников.
Так, выпускники саратовской школы Ахмерова взяли семь медалей состязаний.
Лучшими стали Магди Салиев и Егор Ющенко, второе место выиграли Денис Платонов и Ярослав Пронин, бронзу увезли Рият Биктимиров, Умар Блохин, Дима Кабаняев.
ИСТОЧНИК KP.RU