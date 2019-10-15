Саратовские борцы взяли семь мест городского турнира

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-15T09:40:48+03:00

На турнир съехались более 170 участников

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В Саратове с 11 по 13 октября в ФОК «Заводской» проходил городской турнир по греко-римской борьбе памяти МС СССР С. В. Сверчкова.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, соревнование собрало свыше 170 участников.

Так, выпускники саратовской школы Ахмерова взяли семь медалей состязаний.

Лучшими стали Магди Салиев и Егор Ющенко, второе место выиграли Денис Платонов и Ярослав Пронин, бронзу увезли Рият Биктимиров, Умар Блохин, Дима Кабаняев.

ИСТОЧНИК KP.RU