Грузовик протаранил «Приору» на кольце НИИ в Саратове
Образовалась пробка
Фото Юлии Кековой
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Проспект Строителей в Саратове утром 15 октября оказался парализован ДТП с участием грузовика.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на кольце СНИИМ.
Грузовой автомобиль столкнулся с «Ладой Приора». Авария перегородила две полосы, что существенно затруднило проезд транспорта.
Пострадавших нет.
При этом движению из Солнечного сильно мешает неработающий светофор на пересечении с улицей Антонова.
ИСТОЧНИК KP.RU