Грузовик протаранил «Приору» на кольце НИИ в Саратове

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-15T08:53:10+03:00

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Проспект Строителей в Саратове утром 15 октября оказался парализован ДТП с участием грузовика.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на кольце СНИИМ.

Грузовой автомобиль столкнулся с «Ладой Приора». Авария перегородила две полосы, что существенно затруднило проезд транспорта.

Пострадавших нет.

При этом движению из Солнечного сильно мешает неработающий светофор на пересечении с улицей Антонова.

ИСТОЧНИК KP.RU