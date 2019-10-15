2019-10-15T09:37:25+03:00
Происшествия

В Саратове сельчанин влез через балкон в чужой дом ради кражи золота и техники

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 36-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 11 октября с 11:30 до 12:15 неизвестный повредил балконную дверь ее квартиры, которая находится на первом этаже, проник внутрь и унес золотые сережки, фотоаппарат Canon и ноутбук HP.

Общая стоимость похищенного составила 25 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 28-летний житель села Лопуховка, который сдал похищенное в комиссионку.

Мужчина во всем признался.

У него изъяли залоговый билет и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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