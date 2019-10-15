В Саратове сельчанин влез через балкон в чужой дом ради кражи золота и техники
Полиция Кировского района раскрыла кражу у 36-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 11 октября с 11:30 до 12:15 неизвестный повредил балконную дверь ее квартиры, которая находится на первом этаже, проник внутрь и унес золотые сережки, фотоаппарат Canon и ноутбук HP.
Общая стоимость похищенного составила 25 тыс. рублей.
Выяснилось, что к преступлению причастен 28-летний житель села Лопуховка, который сдал похищенное в комиссионку.
Мужчина во всем признался.
У него изъяли залоговый билет и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU