2019-10-15T09:36:12+03:00
Общество

Саратовские спортсмены взяли восемь медалей Кубка области

В состязаниях приняли участие более 300 человек
Дарья Вострикова
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В саратовском СК «Кристалл» 11 и 12 октября прошел Кубок Саратовской области в рамках открытого первенства ГБУ СО «СШОРСЕ Ахмерова» по самбо среди юношей.

Свои силы решили попробовать свыше 300 человек.

Так, саратовские спортсмены ГБУ СО «СШОРСЕ Ахмерова» завоевали восемь медалей.

Верх пьедестала заняли Ярослав Мироненко, Сергей Логинов, серебро выиграл Никита Карпов, бронзу получили Арсений Мироненко, Иван Котов, Владислав Дудкин, Антон Саблин, Михаил Титаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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