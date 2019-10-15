Саратовская область получит 40 млн рублей на машины «скорой помощи»

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-15T09:28:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовская область получит новые автомобили «скорой помощи».

- Нашли решение о выделении 40 млн на закупку современных автомобилей «скорой помощи». Это нам позволит закупить 13 автомобилей. А также обсудили вопрос с министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Игоревной Скворцовой. С тем, чтобы максимально помочь Саратовской области и закрыть необходимую потребность в автомобилях «скорой помощи», — приводит слова председателя Госдумы Вячеслава Володина паблик volodin.saratov в соцсети Instagram.

Спикер подчеркнул, что при распределении машин в первую очередь должны учитывать наиболее отдаленные районы.

Такое решение было принято в связи с недавним скандалом о перевозках пациентов на гемодиализ в неприспособленных авто — с овощами или бельем для стирки.

- Мы договорились, чтобы у нас, во-первых, на смену УАЗикам в районах пришли «Газели». Более комфортабельные и более приспособленные для того, чтобы перевозить больных на далекие расстояния, — отметил Вячеслав Володин.

Он попросил жителей следить за ситуацией.

- Если такие машины поступят, и вы увидите изменения к лучшему, либо, не дай Бог, все останется по-прежнему, тогда нам нужно будет к этому вновь вернуться и сделать все для того, чтобы ситуация поменялась. Многое зависит от нас. Если мы хотим менять мир, давайте начнем с себя. Но я это, в первую очередь, адресую тем, от кого многое зависит. От главных врачей, от глав районов, министров Саратовской области. И, безусловно, адресую это к себе, — заявил Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737832" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин рассказал о выделении средств на новые машины "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU