В Саратове улицу Горького обещают сегодня открыть для проезда
Энергетики извинились
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Сегодня, 15 октября, энергетики пообещали открыть для проезда улицу Горького в центре Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», участок от Бахметьевской до Мичурина перекрывали для замены 150 метров трубы, которую проложили 53 года назад на современные коммуникации.
Организация принесла свои извинения и напомнила — ремонтные работы направлены на качественное теплоснабжение зимой.
ИСТОЧНИК KP.RU