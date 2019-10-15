В Саратове улицу Горького обещают сегодня открыть для проезда

СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-15T08:33:29+03:00

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Сегодня, 15 октября, энергетики пообещали открыть для проезда улицу Горького в центре Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», участок от Бахметьевской до Мичурина перекрывали для замены 150 метров трубы, которую проложили 53 года назад на современные коммуникации.

Организация принесла свои извинения и напомнила — ремонтные работы направлены на качественное теплоснабжение зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU