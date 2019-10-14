В Саратовской области отключили аналоговое телевидение и перешли на «цифру»

СЕГОДНЯ 14:03 2019-10-14T14:09:50+03:00

В течение недели на аналоговых частотах зрители будут видеть информационный ролик о переходе на «цифру»

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В Саратовской области сегодня, 14 октября, отключили аналоговое теле- и радиовещание и перешли на цифровое.

- Мероприятие по прекращению вещания прошло в Саратовском областном радиотелевизионном передающем центре. В нем участвовали директор Департамента государственной политики в области СМИ министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина и зампред правительства региона Василий Разделкин, — сообщили «КП-Саратов» в Минпроме Саратовской области.

Фото министерства промышленности и энергетики Саратовской области

В течение семи ближайших дней на аналоговых частотах зрители будут видеть информационный ролик о переходе на «цифру». Телеканалы, не входящие в состав цифровых мультиплексов, и региональные продолжат вещание в том же режиме.

- Саратовская область оказалась в числе 21 региона, которые сегодня перешли на цифровое вещание. Таким образом, на «цифру» перешла вся страна. Новая эра окончательно открыта, это исторический момент, — сказала Екатерина Ларина, посетив колл-центр по вопросам перехода на «цифру».

ИСТОЧНИК KP.RU