Под Саратовом рецидивист вломился в чужой дом ради куртки и 500 рублей

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-14T09:12:09+03:00

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В отдел полиции Новоузенского района 11 октября поступило заявление от жителя поселка Первомайский.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в этот же день кто-то разбил окно его дома, проник внутрь, украл куртку и 500 рублей.

Выяснилось, что за преступлением стоит 39-летний односельчанин-рецидивист, который во всем признался. Похищенное у него изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU