Под Саратовом рецидивист вломился в чужой дом ради куртки и 500 рублей
Мужчина признался в содеянном
Изменить размер текста:
В отдел полиции Новоузенского района 11 октября поступило заявление от жителя поселка Первомайский.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в этот же день кто-то разбил окно его дома, проник внутрь, украл куртку и 500 рублей.
Выяснилось, что за преступлением стоит 39-летний односельчанин-рецидивист, который во всем признался. Похищенное у него изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU