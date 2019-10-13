Завтра в Саратовской области отключат аналоговое вещание

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-13T17:55:56+03:00

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Сегодня, 13 октября, состоялось заседание штаба по координированию вопросов подготовки к переходу на цифровое ТВ-вещание на территории Саратовской области. Оно состоится уже завтра, 14 октября.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, мероприятие провели директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина и министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

В заседании приняли участие министр социального развития Ирина Бузилова, министр информации и печати Светлана Бакал, министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, заместитель министра молодежной политики и спорта Ангелина Беловицкая, заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев, директор филиала ФГУП «РТРС» - «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр» Эдуард Тищенко.

Андрей Архипов отметил, что во время перехода на новое телевизионное вещание продали около 36 тыс.приставок и около 9 тыс. современных телевизоров.

Помощи в подключении к цифровому сигналу к телевизору попросили 4,5 тыс.человек, она была оказана.

Напомним, если на вашем телевизоре у логотипа экрана есть буква «А», нужно проверить в настройках, может ли техника принимать новый вид вещания. Если техника не может его транслировать, стоит купить новый или цифровую телеприставку и антенну дециметрового диапазона.

По вопросам можно обратиться на «горячую линию» по телефону 8-927-229-71-89. Региональная «горячая линия» интегрирована с федеральной, которая работает по номеру 8 800 220 20 02.

ИСТОЧНИК KP.RU