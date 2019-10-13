Панков: Володин требует качество объектов, предназначенных для людей

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-13T15:55:32+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков провёл рабочую встречу с подрядчиками в Самойловке. Здесь по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина проводится капитальный ремонт школы N1 и строительство спортивного ядра. Депутат напомнил о необходимости строгого соблюдения графика и качества работ.

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- Осмотрев объекты в Самойловке, задал подрядчику главный вопрос - вы как относитесь к задачам, которые перед вами ставили? В графике строительства указаны не просто цифры и даты, в нем указан объём работ, которые исходя из погодных условий, необходимо выполнить. И если не успеваете, значит, надо менять технологии, увеличивать число рабочих. Уже прошло время бесед, теперь уже только правоохранительные органы будут беседовать, если будет необходимость. Надо действовать, и если по срокам не успеваете, то привлекайте больше людей на стройку. Делайте реальный график, что в какие сроки выполняется в здании школы, а что на территории, футбольном поле. Не успеваете - поднимайте вопрос, что надо сделать для эффективного продолжения работ, не молчите. Местной власти напомнил, чтобы в ежедневном режиме осуществляли контроль. Жители района очень ждут, когда будут готовы объекты по проектам Володина. А сам Володин будет требовать качество на объектах, предназначенных для людей, —подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU