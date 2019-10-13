Панков: Подрядчики в Романовке за срыв сроков должны возвращать деньги в бюджет школы

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-13T15:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Если из-за неправильной организации работ срываются сроки, то плату за каждый день просрочки подрядчики должны возвращать в бюджет школы им. И.В. Серещенко в Романовке, рядом с которой строится бассейн. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов».

Сегодня парламентарий находится в рабочей поездке в Романовке и Самойловке, где реализуются важные социальные проекты председателя Госдумы Вячеслава Володина.

-В Романовке разговор с подрядчиками тоже откровенный получился. Нет понимания у них, что темпы, которые взяли, не позволяют выдержать сроки. Надо это в первую очередь осознать. Ничего невозможного нет, но только в том случае когда реально оцениваешь свои силы и ресурсы и готов работать с полной самоотдачей. А если идут задержки из-за неправильной организации, тогда давайте плату за каждый день просрочки отдавать не подрядчикам, а в бюджет школы. Тогда будет ответственность во всем. Задумались. Всем, кто берётся за реализацию проектов Володина, надо знать - будет серьёзный спрос во всем.

А про 100 тысяч рублей за просрочку не шутка. За каждый день просрочки они должны школе возвращать. Из своей прибыли. Иначе никак, — подчеркнул Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU