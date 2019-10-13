Жителя Петровска поймали с украденными вещами на машине без номеров

СЕГОДНЯ 14:37 2019-10-13T14:45:56+03:00

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Полиция остановила в Петровске ночью 20-летнего парня на подозрительной ВАЗ-21140.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области, машина ехала без номеров, в ней обнаружили пробки от топливных баков, шланги резиновые, канистры с остатками бензина, музыкальные колонки, автомагнитола, аккумулятор.

Выяснилось, что запчасть и аудиотехнику парень украл из машины, припаркованной на соседней улице.

На гражданина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU