В Заводском районе Opel перевернулся на крышу в коммунальную траншею

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-13T12:12:47+03:00

В салоне автомобиля никого не было

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Сегодня, 13 октября, в коммунальную траншею на улице Верхоянской Заводского района Саратова угодил Opel.

Об этом сообщили очевидцы в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Местные жители отметили, что в салоне автомобиля без номеров нет водителя. Граждане предположили — водитель был пьян, поэтому он скрылся с места происшествия.

Мнения разделились — другая часть заводчан опровергла эти слова. Так, по мнению пользователя под ником Поля Ветрова водитель был трезв, кто-то выехал на встречную полосу, где он ехал по правилам, поэтому мужчина вывернул руль.

ИСТОЧНИК KP.RU