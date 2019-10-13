В Заводском районе Opel перевернулся на крышу в коммунальную траншею
Сегодня, 13 октября, в коммунальную траншею на улице Верхоянской Заводского района Саратова угодил Opel.
Об этом сообщили очевидцы в паблике «Заводской Online Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Местные жители отметили, что в салоне автомобиля без номеров нет водителя. Граждане предположили — водитель был пьян, поэтому он скрылся с места происшествия.
Мнения разделились — другая часть заводчан опровергла эти слова. Так, по мнению пользователя под ником Поля Ветрова водитель был трезв, кто-то выехал на встречную полосу, где он ехал по правилам, поэтому мужчина вывернул руль.
ИСТОЧНИК KP.RU