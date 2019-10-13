СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-13T11:41:56+03:00

Имущества завода не хватает для погашения требований кредиторов

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Саратовский комбикормовый завод признан банкротом.

Такое решение принял арбитражный суд области, истцом по делу был ООО «КрасАН». За организацией установили процедуру наблюдения с января прошлого года, 2018 , когда кредиторская задолженность составляла 140 тыс. рублей, дебиторская 111 тыс. рублей.

Организация перестала работать, к 31 сентября 2018 года на производстве числилось всего 10 человек.

Имущества должника хватает лишь на погашение судебных расходов, не говоря о погашении требований кредиторов.

Теперь в ближайшие полгода на завод ввели конкурсное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU