2019-10-13T11:41:56+03:00
Общество

Саратовский комбикормовый завод признан банкротом

Имущества завода не хватает для погашения требований кредиторов
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Саратовский комбикормовый завод признан банкротом.

Такое решение принял арбитражный суд области, истцом по делу был ООО «КрасАН». За организацией установили процедуру наблюдения с января прошлого года, 2018 , когда кредиторская задолженность составляла 140 тыс. рублей, дебиторская 111 тыс. рублей.

Организация перестала работать, к 31 сентября 2018 года на производстве числилось всего 10 человек.

Имущества должника хватает лишь на погашение судебных расходов, не говоря о погашении требований кредиторов.

Теперь в ближайшие полгода на завод ввели конкурсное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове семь улиц до полуночи остались без воды
Жителя Петровска поймали с украденными вещами на машине без номеров
Четыре улицы Заводского района на весь день остались без воды
Саратовцы пожаловались на открытый люк
Извращенец напал на девушку в лифте дома Заводского района
В Заводском районе Opel перевернулся на крышу в коммунальную траншею
Лже-работник банка выманил у жителя Аткарска 11 тыс. рублей
Тысячи людей в Саратове пришли проститься с Лизой Киселевой
Панков: А социальные зампреды в такую погоду никуда не ездят?
В Роспотребнадзоре саратовцам рассказали о способах защиты от рака
Саратовский «Сокол» сыграл вничью с командой из Калуги
Саратовская теннисистка взяла золото в Финляндии
В Саратовской области в воскресный день пройдет небольшой дождь
ГУ МВД об убийце Лизы Киселёвой: Жалоб на него не поступало
Ребенок и 40-летняя женщина пострадали в аварии под Вольском