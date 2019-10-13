Саратовский комбикормовый завод признан банкротом
Саратовский комбикормовый завод признан банкротом.
Такое решение принял арбитражный суд области, истцом по делу был ООО «КрасАН». За организацией установили процедуру наблюдения с января прошлого года, 2018 , когда кредиторская задолженность составляла 140 тыс. рублей, дебиторская 111 тыс. рублей.
Организация перестала работать, к 31 сентября 2018 года на производстве числилось всего 10 человек.
Имущества должника хватает лишь на погашение судебных расходов, не говоря о погашении требований кредиторов.
Теперь в ближайшие полгода на завод ввели конкурсное производство.
ИСТОЧНИК KP.RU