Лже-работник банка выманил у жителя Аткарска 11 тыс. рублей
Доверчивый мужчина рассказал свои данные
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Жертвой мошенника стал 46-летний житель Аткарска.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчине якобы позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Незнакомка сообщила, что с его карты хотят снять деньги и чтобы обезопасить себя, нужно рассказать все данные счета.
После выполнения этой просьбы у мужчины пропало свыше 11 тыс. рублей, проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU