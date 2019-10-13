Лже-работник банка выманил у жителя Аткарска 11 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-13T11:35:03+03:00

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Жертвой мошенника стал 46-летний житель Аткарска.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчине якобы позвонила женщина и представилась сотрудником банка. Незнакомка сообщила, что с его карты хотят снять деньги и чтобы обезопасить себя, нужно рассказать все данные счета.

После выполнения этой просьбы у мужчины пропало свыше 11 тыс. рублей, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU