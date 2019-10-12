ГУ МВД об убийце Лизы Киселёвой: Жалоб на него не поступало

СЕГОДНЯ 21:56 2019-10-12T21:58:12+03:00

В главке рассказали, как велась работа с подозреваемым в тяжком преступлении [видео]

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В ГУ МВД по Саратовской области «КП-Саратов» сообщили, как контролировали подозреваемого в убийстве Лизы Киселёвой, когда он вышел из мест лишения свободы последний раз.

Напомним, Михаил Туватин, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки в Саратове, имеет непогашенную судимость за разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

- В течение пяти дней после освобождения в июле 2017 года его поставили на профилактический учет и ежеквартально проверяли по месту жительства, что соответствует нормативным документам МВД России. Жалоб от соседей на его поведение и злоупотребление спиртным не поступало, к административной ответственности не привлекался, — рассказала начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Саратовской области Елена Перепелова.

Также Перепелова сообщила, что оценка профилактической работе участкового будет дана после проверки.

Напомним, Михаила Туватина сегодня, 12 октября, отправили под стражу на два месяца на время расследования. Дело в отношении него было возбуждено по статье «Убийство малолетнего».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/737485" frameborder="0"></iframe> ГУ МВД от Туватине — убийце Лизы Киселёвой.

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ИСТОЧНИК KP.RU