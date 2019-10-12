Одна пассажирка из 70 упала в автобусе с лихачом-водителем в Балакове

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-12T17:14:47+03:00

Утром мужчина разогнался и не справился с управлением

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В Балакове вчера утром, 36-летний водитель автобуса ЛИАЗ, идущего по маршруту №15, не уберег пассажирку.

- В районе дома №9/3 по улице 30 лет Победы в 7:25 мужчина за рулем пассажирского транспорта, внутри которого было 70 человек разогнался и не справился с управлением, в результате чего 67-летняя женщина в салоне упала, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

После инцидента женщина обратилась за медпомощью, ей назначили лечение на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU