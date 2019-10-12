За два дня на экономическом форуме в Саратове подписали 30 соглашений
В Саратове вчера, 11 октября, завершился Второй экономический форум.
Как сообщил Валерий Радаев на своей странице в Instagram, за два дня в различных областях: агропромышленный комплекс, логистика, здравоохранение и других были подписаны 30 соглашений.
Среди проектов, которые будут реализовываться в ближайшее время, это строительство зерновых хабов в Хвалынском, Аткарском и Петровском районах, комплекса по переработке газового конденсата, рекреационного оздоровительного комплекса в Саратове.
В регионе будут созданы почти 600 рабочих мест, а экономика получит более 1,5 млрд рублей.
Напомним, за время форума его посетили более 1 тыс. человек и представителей восьми стран мира, например, Кореи, Китая, Узбекистана, Казахстана, Германии и других.
ИСТОЧНИК KP.RU