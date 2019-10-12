За два дня на экономическом форуме в Саратове подписали 30 соглашений

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-12T16:39:30+03:00

В области построят зерновые хабы, рекреационный оздоровительный комплекс и другое

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В Саратове вчера, 11 октября, завершился Второй экономический форум.

Как сообщил Валерий Радаев на своей странице в Instagram, за два дня в различных областях: агропромышленный комплекс, логистика, здравоохранение и других были подписаны 30 соглашений.

Среди проектов, которые будут реализовываться в ближайшее время, это строительство зерновых хабов в Хвалынском, Аткарском и Петровском районах, комплекса по переработке газового конденсата, рекреационного оздоровительного комплекса в Саратове.

В регионе будут созданы почти 600 рабочих мест, а экономика получит более 1,5 млрд рублей.

Напомним, за время форума его посетили более 1 тыс. человек и представителей восьми стран мира, например, Кореи, Китая, Узбекистана, Казахстана, Германии и других.

ИСТОЧНИК KP.RU