2019-10-12T16:34:02+03:00
Общество

Работникам соцсферы Саратовской области увеличат зарплату на 9 и 19%

Это стало возможным благодаря выделению 3,6 млрд рублей правительством РФ
Ольга Симонова
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Фото с Instagram Михаила ИсаеваФото с Instagram Михаила Исаева
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Сегодня, 12 октября, в историческом парке «Россия — моя история» состоялась встреча губернатора Саратовской области Валерия Радаева и работников учреждений социальной сферы.

Как сообщил мэр Саратова Михаил Исаев в своем Instagram, работники соцсферы услышали из уст главы региона об увеличении зарплат бюджетников.

Это стало возможным благодаря 3,6 млрд рублей, выделенных области правительством РФ. Напомним, это решение было принято 10 октября.

На увеличение зарплат работникам бюджетной сферы пойдет свыше 1,5 млрд рублей этих денег, в среднем у каждого, кто попал под майские указы президента в 2012 году, она увеличится на 4 тыс. рублей (19%), у остальных — на 9%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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