В Заводском женщина на Lifan врезалась в ВАЗ и автобус №18Д

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-12T15:03:29+03:00

ДТП случилось у дома №2/2 по улице Прудная

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В Заводском районе Саратова вчера, 11 октября, 43-летняя водительница врезалась в два автомобиля.

- В 17:45 у дома №2/2 по улице Прудная женщина за рулем Lifan врезалась в ВАЗ-2114, которым управлял 28-летний мужчина, и автобус №18Д, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП пострадала сама водительница и 30-летний пассажир автобуса. Последнего осмотрели врачи и отпустили, а виновница аварии была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU