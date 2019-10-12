2019-10-12T12:50:40+03:00
Происшествия

В Ртищеве у пруда трое избили мужчину и отобрали фитнес-браслет

Задержали только одного
Ольга Симонова
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В Ртищеве полиция вчера, 11 октября, задержала подозреваемого в грабеже.

- Заявление 33-летнего местного жителя поступило 21 июля. Он рассказал, что в три часа ночи трое неизвестных избили его у пруда «Овражный» по улице Полевая. После этого он понял, что у него забрали фитнес-браслет Xiaomi за 1,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и 11 октября задержали 18-летнего парня, ранее судимого за угон и кражу.

Злоумышленник признался в преступлении, ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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