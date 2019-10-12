В центре Саратова, Ленинском и Заводском районах отключили воду

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-12T12:12:47+03:00

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В Саратове сегодня, в трех районах Саратова отключили воду.

- Ориентировочно до полуночи не будет воды на четной стороне улицы Вольская от Сакко и Ванцетти до проспекта Кирова, на Московском шоссе, 25-35, 1, 2 и 3-м Московских проездах, на Пензенской улице, 25Б и проспекте Энтузиастов, 9а, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Также для работ управляющих компаний воду отключили в домах №№38а и 38Б по Тверской улице и №№87а и 87Б по проспекту 50 лет Октября.

Стоит отметить, что подвоз ресурса для жителей организован по двум адресам: Мичурина, 111 и Сакко и Ванцетти, 48/50.

ИСТОЧНИК KP.RU