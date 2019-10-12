2019-10-12T11:34:46+03:00
Происшествия

В Саратове ОМОН уничтожил опасный 100-летний снаряд к пушке

Местный житель нашел его в заброшенном здании
Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратова уничтожили боевой снаряд к пушке.

- Правоохранителям позвонил гражданин и рассказал, что в заброшенном одноэтажном здании нашел боеприпас. Туда немедленно выехали сотрудники инженерно-технического отделения саратовского ОМОН, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии региона.

Взрывотехники обследовали предмет и выяснили, что это — осколочно-фугасный снаряд к пушке образца 1910–1930 годов, подверженный сильной коррозии.

Боеприпас уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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