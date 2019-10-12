2019-10-12T10:34:41+03:00
Происшествия

В Ершове мужчина пошел на грабеж магазина с ножом ради пирожков

Гражданин три раза приходил в торговую точку на дело
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершове Саратовской области полиция вчера, 11 октября, задержала любителя пирожков.

- Заявление 60-летней местной жительницы поступило в тот же день. Она рассказала, что неизвестный мужчина открыто похитил пирожки из магазина на улице Космонавтов 24 сентября. Затем он пришел 8 и 9 октября с ножом в руке и снова забрал пирожки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция поймала 42-летнего ранее не судимого и безработного местного жителя, который признался в преступлении. Пирожки он успел съесть.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор: Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО растет
В Ртищеве у пруда трое избили мужчину и отобрали фитнес-браслет
В центре Саратова, Ленинском и Заводском районах отключили воду
Редактор саратовской «Комсомолки» рассказал у Малахова о мышиной лихорадке
В Саратове ОМОН уничтожил опасный 100-летний снаряд к пушке
Подведены итоги фотоконкурса «Мисс КП-Саратов» в августе
В столкновении ВАЗа с верблюдом в Саратовской области пострадали два человека
Пенсионер на мопеде опрокинулся в Вольском районе
После убийства Лизы Киселёвой в Саратове проверят безопасность подходов к школе
Под Саратовом женщина украла у 88-летнего мужчины деньги из газовой плиты
Женщина погибла в опрокинувшемся в Саратовской области «Ларгусе» с питерскими номерами
В Саратовской области ожидается теплая суббота
Мать убийцы Лизы Киселевой не верит в виновность сына и впадает в истерики