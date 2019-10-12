В Ершове мужчина пошел на грабеж магазина с ножом ради пирожков

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-12T10:34:41+03:00

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В Ершове Саратовской области полиция вчера, 11 октября, задержала любителя пирожков.

- Заявление 60-летней местной жительницы поступило в тот же день. Она рассказала, что неизвестный мужчина открыто похитил пирожки из магазина на улице Космонавтов 24 сентября. Затем он пришел 8 и 9 октября с ножом в руке и снова забрал пирожки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Полиция поймала 42-летнего ранее не судимого и безработного местного жителя, который признался в преступлении. Пирожки он успел съесть.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU