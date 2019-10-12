В столкновении ВАЗа с верблюдом в Саратовской области пострадали два человека
Водитель ВАЗ-21101 врезался в верблюда на трассе
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В Ивантеевском районе Саратовской области вчера вечером, 11 октября, ВАЗ-21101 врезался в верблюда.
- В 19:25 40-летний погонщик животных вел их по проезжей части в темноте, и на 19-м км автодороги в одного из верблюдов врезался 40-летний водитель на «десятке», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
В ДТП пострадал сам водитель и его 47-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу, но оттуда отпустили лечиться на дому.
О состоянии животного пока нет информации.
ИСТОЧНИК KP.RU