2019-10-12T10:29:07+03:00
Происшествия

В столкновении ВАЗа с верблюдом в Саратовской области пострадали два человека

Водитель ВАЗ-21101 врезался в верблюда на трассе
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ивантеевском районе Саратовской области вчера вечером, 11 октября, ВАЗ-21101 врезался в верблюда.

- В 19:25 40-летний погонщик животных вел их по проезжей части в темноте, и на 19-м км автодороги в одного из верблюдов врезался 40-летний водитель на «десятке», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В ДТП пострадал сам водитель и его 47-летняя пассажирка. Их отвезли в больницу, но оттуда отпустили лечиться на дому.

О состоянии животного пока нет информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор: Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО растет
В Ртищеве у пруда трое избили мужчину и отобрали фитнес-браслет
В центре Саратова, Ленинском и Заводском районах отключили воду
Редактор саратовской «Комсомолки» рассказал у Малахова о мышиной лихорадке
В Саратове ОМОН уничтожил опасный 100-летний снаряд к пушке
Подведены итоги фотоконкурса «Мисс КП-Саратов» в августе
В Ершове мужчина пошел на грабеж магазина с ножом ради пирожков
Пенсионер на мопеде опрокинулся в Вольском районе
После убийства Лизы Киселёвой в Саратове проверят безопасность подходов к школе
Под Саратовом женщина украла у 88-летнего мужчины деньги из газовой плиты
Женщина погибла в опрокинувшемся в Саратовской области «Ларгусе» с питерскими номерами
В Саратовской области ожидается теплая суббота
Мать убийцы Лизы Киселевой не верит в виновность сына и впадает в истерики