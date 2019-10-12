Под Саратовом женщина украла у 88-летнего мужчины деньги из газовой плиты

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-12T09:12:26+03:00

Когда пенсионер попытался ее остановить, она вырвалась и убежала

Изменить размер текста: A A

Полиция Татищевского района вчера, 11 октября, доставила в отдел женщину, предположительно, укравшую у пенсионера деньги.

- Заявление от 88-летнего жителя села Ягодная Поляна поступило днем 11 октября. Он рассказал, что в дом самовольно зашла 69-летняя жительница села Озерки и украла из газовой плиты на кухне 4 тыс. рублей. Мужчина в этот момент был в другой комнате, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

Когда пенсионер попытался остановить злоумышленницу, она вырвалась и убежала.

Правоохранители поймали женщину и теперь решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU