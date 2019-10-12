Женщина погибла в опрокинувшемся в Саратовской области «Ларгусе» с питерскими номерами

СЕГОДНЯ 08:48 2019-10-12T08:48:04+03:00

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В Петровском районе Саратовской области сегодня ночью, 12 октября, в перевернувшейся «Лада Ларгус» погибла женщина, еще пять человек пострадали.

- ДТП случилось в 01:50 на 527-м км автодороги Новгород — Саратов. 21-летний водитель автомобиля с номерами Санкт-Петербурга не справился с управлением, улетел в кювет, там машина опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате аварии погибла 48-летняя женщина, двоих 23-летних пассажиров госпитализировали, а еще троих — 23, 26 и 46-летнего — осмотрели, оказали медпомощь и отпустили лечиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU