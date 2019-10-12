Подведены итоги фотоконкурса «Мисс КП-Саратов» в августе

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-12T11:17:31+03:00

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Как уже было известно ранее, обладательницей одного титула, присужденного по итогам голосования читателей, является Светлана Максимова.

- Работаю бухгалтером-аналитиком, но не считаю себя офисным «планктоном». Увлекаюсь восточными танцами, йогой, люблю путешествовать и общаться с друзьями! — рассказала Светлана о себе в заявке на конкурс.

Светлана Максимова

Вторую победительницу, согласно Положению о фотоконкурсе, определили члены жюри. На этот раз его состав был таким:

- Мария Усова, генеральный директор Издательского дома «Волга-Медиа»,

- Антон Угольков, редактор газеты «Комсомольская правда»,

- Игорь Соловьёв, фотограф, основатель и руководитель фотостудии «Белая дверь»;

- Лада Есина, управляющая центром эстетической медицины «Дива»,

- Тамара Пенкина, фотограф, психолог, музыкант,

- Дмитрий Чупис, фотограф.

Конечно, так как большинство членов жюри — фотографы, они оценивали участниц с профессиональной стороны. Но некоторые смотрят и на перспективу.

- В процессе оценки уже не первый конкурс я наблюдаю тенденцию: кто-то присылает фото с фотосессий, а кто-то не столь ясные снимки. И вроде чувствую, вижу, что на фото женщина красива, но хочется раскрыть ее в студийной работе, чтобы она расцвела, и этот момент остался с ней в дальнейшем на фотографиях, — поделилась своим мнением Тамара Пенкина.

Тем не менее по итогам голосования членов жюри обладательницей второго титула, все же, стала Екатерина Рощина.

Екатерина Рощина

- С детства я мечтала быть дизайнером интерьеров. Творческий человек. 10 лет занималась хореографией, музыкой и актерским искусством. Мечтаю побывать в разных странах и познакомиться с культурой, традициями и речью других людей. В свободное время фотографирую и делаю мир немного краше своими работами. Фотография как одно из моих увлечений. Помимо всего этого, не забываю про свой внешний вид, хожу в фитнес-зал, слежу за питанием и стараюсь бегать по вечерам. Люблю знакомиться и сотрудничать с новыми интересными людьми, нахожу общий язык практически со всеми, — рассказывает о себе Екатерина.

Победительницы конкурса получают приз — фотосессию, которую проведут партнёры «Комсомолки», Игорь Соловьёв и его фотостудия «Белая дверь». Образ (причёска и макияж) будет создан мастерами центра эстетической медицины салона красоты «Дива». Портреты девушек будут напечатаны на обложке «Комсомолки».

О других сюрпризах, а также о том, где состоится награждение, мы расскажем чуть позже.

Напоминаем, остаются последние дни для того, чтобы успеть принять участие в октябрьском конкурсе. Для этого необходимо прислать на адрес saratov.kp@yandex.ru фотографию в любом формате, контактные данные и короткий рассказ (2-3 предложения) о себе. Допускаются в том числе заявки от девушек, уже принимавших участие в конкурсе (за исключением победительниц).

ИСТОЧНИК KP.RU