Панков: Володин помог решить ряд ключевых проблем дольщиков в нашей области

СЕГОДНЯ 19:15 2019-10-11T19:15:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин помог решить ряд ключевых проблем участников долевого строительства в нашей области.

- Первое — благодаря спикеру область получила возможность достроить 31 дом за счет федеральных средств. Это намного больше, чем в других регионах.

Второе — жители рассказали Володину еще об одной своей проблеме. О том, что члены ЖСК не могли получать компенсацию наравне с дольщиками. И он решает эту проблему на законодательном уровне. Законопроект рассмотрен в двух чтениях и уже 15 октября должен быть принят окончательно.

И третье — Володин поручил разобраться с пропажей 57 млрд страховых выплат. Они должны были пойти на достройку жилья обманутых дольщиков. По назначению дошли лишь полтора миллиарда. Нужно разобраться, куда пошли остальные средства, и наказать виновных. Он дал поручение подготовить запрос в правоохранительные, надзорные органы и Центробанк.

Это всего лишь пара слов о конкретной помощи дольщикам. Причем это не единичный случай, а системные решения для большой категории граждан, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU