Губернатор Саратовской области объявил выговоры Тепину и Чурикову за плохую работу в Энгельсе

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-11T19:12:10+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 11 октября, во время посещения Энгельсского района объявил выговоры главе района Дмитрию Тепину и министру транспорта региона Николаю Чурикову.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, Радаев осмотрел строительство различных дорог и дорожных объектов, например, по улице Пушкина, от Тельмана до Нестерова, длиной 1,15 км и подземного перехода у Школы нового века на улице Лесозаводская.

Так, объект у Школы должен был быть завершен еще в сентябре, но подрядчик затянул с работами.

- Министр за это отвечает, глава района отвечает. Они в десятый раз сроки переносили, а почему? Это личная их персональная безответственность, — сказал Радаев, отметив, что нужно разобраться, почему один подрядчик получил столько объектов, с которыми не справляется.

По итогам поездки Дмитрию Тепину и Николаю Чурикову были объявлены выговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU