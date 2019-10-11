На дебатах на экономическом форуме в Саратове предложили реализовать калькулятор процедур
На Втором Саратовском экономическом форуме, который проходил в парке «Россия — моя история» сегодня, 11 октября, и вчера прошли трехсторонние дебаты «Бизнес и власть — полный контакт».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области, задачами дебатов являются: повышение инвестиционной привлекательности региона и поиск путей снижения административных барьеров на бизнес.
Модерирует мероприятие эксперт Национальной премии «Бизнес-успех» Андрей Крылов.
Участвуют три стороны: власть, эксперты и предприниматели.
Во время дебатов было несколько раундов. В одном разобрали предложения от бизнеса к власти, в другом — проходили вопросы от власти и экспертов к предпринимателям, а также были предложения от общества и СМИ и достижение договоренностей.
Одним из предложенных проектов стал калькулятор процедур. Этот инструмент позволит снизить риски реализации административных регламентов в управлении инвестиционными проектами.
После были образованы рабочие группы для разработки решений и дорожных карт по прозвучавшим предложениям.
ИСТОЧНИК KP.RU