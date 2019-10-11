На дебатах на экономическом форуме в Саратове предложили реализовать калькулятор процедур

СЕГОДНЯ 19:24 2019-10-11T19:24:15+03:00

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На Втором Саратовском экономическом форуме, который проходил в парке «Россия — моя история» сегодня, 11 октября, и вчера прошли трехсторонние дебаты «Бизнес и власть — полный контакт».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области, задачами дебатов являются: повышение инвестиционной привлекательности региона и поиск путей снижения административных барьеров на бизнес.

Модерирует мероприятие эксперт Национальной премии «Бизнес-успех» Андрей Крылов.

Участвуют три стороны: власть, эксперты и предприниматели.

Во время дебатов было несколько раундов. В одном разобрали предложения от бизнеса к власти, в другом — проходили вопросы от власти и экспертов к предпринимателям, а также были предложения от общества и СМИ и достижение договоренностей.

Одним из предложенных проектов стал калькулятор процедур. Этот инструмент позволит снизить риски реализации административных регламентов в управлении инвестиционными проектами.

После были образованы рабочие группы для разработки решений и дорожных карт по прозвучавшим предложениям.

ИСТОЧНИК KP.RU