В Саратовской области в 1,3 раза увеличилась отгрузка сельхозсырья

СЕГОДНЯ 18:36 2019-10-11T19:24:34+03:00

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В рамках II Саратовского экономического форума организована работа площадки «Конкурентоспособность агропродовольственной продукции: экспортный потенциал российского АПК».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, регион ежегодно входит в тройку лидеров ПФО по сбору зерновых. Рекордный урожай, свыше 6 млн тонн, зарегистрирован в 2017 году. Тогда область вышла по намолоту зерна в четвертое место по России.

В этом году соберут до 3 млн этих культур.

Министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева отметила стабильность развития агропромышленного комплекса и укрепление позиций на рынке местной продукции.

Так, в 2018 году за пределы региона отгрузили в 1,3 раза больше о зерновых, масличных культур, продуктов переработки по сравнению с 2017 годом — свыше 3,3 млн тонн, в том числе в полтора раза больше зерна — 2,7 млн тонн.

На экспорт было отправили зерна в 2 раза больше — 2,1 млн тонн. В денежном выражении экспорт продукции АПК области превысил 240 млн долларов США. Продукция области поставлялась почти в 50 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Дальнейшее развитие производства и экспортного потенциала определяется региональным проектом «Экспорт продукции АПК», реализуемым в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Это предполагает ежегодное увеличение валового сбора сельхозкультур и переработки сельхозсырья; реализацию инвестпроектов по строительству и реконструкции мелиоративных систем, предназначенных для выращивания экспортноориентированной продукции.

С 2019 по 2024 год планируется вести более 30 тыс. га орошаемых земель и вывести производство растительного масла за отметку в 430 тыс.тонн, что на 38% больше уровня прошлого года.

Также продолжат наращивать экспортные поставки сельхозсырья, развивать производства и воплощать инвестпроекты.

ИСТОЧНИК KP.RU