В Саратов привезут мощи Матроны Московской
Ковчег будет находиться в храме на улице Горького
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С 15 октября по 4 ноября в Саратове будут находится мощи святой блаженной Матроны Московской из Успенского монастыря Новомосковска. Встреча святыни состоится 15 октября в 18 часов.
Как сообщили в пресс-службе Саратовской епархии, ковчег с мощами святой будет пребывать в Покровском храме Саратова на улице Горького, 85. Он прибыл в Саратов по благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.
Доступ в храм будет открыт ежедневно с 7.00 до 21.00.
ИСТОЧНИК KP.RU