В Саратов привезут мощи Матроны Московской

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-11T18:26:57+03:00

Ковчег будет находиться в храме на улице Горького

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С 15 октября по 4 ноября в Саратове будут находится мощи святой блаженной Матроны Московской из Успенского монастыря Новомосковска. Встреча святыни состоится 15 октября в 18 часов.

Как сообщили в пресс-службе Саратовской епархии, ковчег с мощами святой будет пребывать в Покровском храме Саратова на улице Горького, 85. Он прибыл в Саратов по благословению Митрополита Саратовского и Вольского Лонгина.

Доступ в храм будет открыт ежедневно с 7.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU