Саратовцы попробовали свои силы в игре «Зарница»

СЕГОДНЯ 18:17 2019-10-11T18:17:31+03:00

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В среду, 9 октября, ученики 8-11 классов МАОУ «Гимназия №108» приняли участие в традиционной военно-спортивной игре «Зарница».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, дети продемонстрировали свои навыки метания гранаты, использования противогаза по команде, прохождении полосы препятствий, эстафете с «минами», оказании медицинской помощи, знании истории, сборке-разборке автомата, стрельбе по мишени.

Мероприятие завершилось традиционным «солдатским обедом» - гречневой кашей и чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU