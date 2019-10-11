Саратовцы попробовали свои силы в игре «Зарница»
Состязания прошли на неделе
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В среду, 9 октября, ученики 8-11 классов МАОУ «Гимназия №108» приняли участие в традиционной военно-спортивной игре «Зарница».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, дети продемонстрировали свои навыки метания гранаты, использования противогаза по команде, прохождении полосы препятствий, эстафете с «минами», оказании медицинской помощи, знании истории, сборке-разборке автомата, стрельбе по мишени.
Мероприятие завершилось традиционным «солдатским обедом» - гречневой кашей и чаем.
ИСТОЧНИК KP.RU