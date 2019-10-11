2019-10-11T18:10:35+03:00
Общество

В Саратове вода из шести родников непригодна для питья

Жидкость лучше употреблять после кипячения
Дарья Вострикова
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В Саратове провели мониторинг качества воды источников нецентрализованного водоснабжения.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по информации Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения выявлены несоответствия родников:

по санитарно-химическим и микробиологическим показателям:

- родник на 2-ой Дачной у оздоровительного лагеря,

- родник «Серебрянный» на 4-ой Дачной,

- родник на 8-й Дачной,

- родник на 9-ой Дачной,

- родник «Поющий» на 10-ой Дачной,

по санитарно-химическим показателям:

- родник «Богатырский» около оздоровительного лагеря «Родничок».

Выявлено превышение гигиенического норматива по активированной кремнекислоте, нитратам, наличию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий, что может повлечь инфекционные и не инфекционные заболевания.

Гражданам напоминают о необходимости пить воду после кипячения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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