В Саратове вода из шести родников непригодна для питья
В Саратове провели мониторинг качества воды источников нецентрализованного водоснабжения.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, по информации Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения выявлены несоответствия родников:
по санитарно-химическим и микробиологическим показателям:
- родник на 2-ой Дачной у оздоровительного лагеря,
- родник «Серебрянный» на 4-ой Дачной,
- родник на 8-й Дачной,
- родник на 9-ой Дачной,
- родник «Поющий» на 10-ой Дачной,
по санитарно-химическим показателям:
- родник «Богатырский» около оздоровительного лагеря «Родничок».
Выявлено превышение гигиенического норматива по активированной кремнекислоте, нитратам, наличию общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий, что может повлечь инфекционные и не инфекционные заболевания.
Гражданам напоминают о необходимости пить воду после кипячения.
ИСТОЧНИК KP.RU