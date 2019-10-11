«ЭР-Телеком Холдинг» планирует создать «Умный город» на территории Саратовской области

11 Окт. 18:06 2019-10-14T11:30:54+03:00

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Саратовской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона и реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Документ подписан директором по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг» Владимиром Романивом и Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» планирует внедрить на территории Саратовской области сервисы на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов жилищно-коммунального хозяйства. Также, планируется интеграция элементов системы «Умный город» и «Умное ЖКХ» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надёжность и эффективность.

Ранее, аналогичные проекты по цифровизации городского хозяйства «Умный город», были успешно реализованы компанией на территории Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Тюмени, Тулы, Архангельска и Иркутска.

- Сегодня наша компания реализует масштабные инфраструктурные проекты в России. Мы определены государственным подрядчиком по подключению социально-значимых объектов к интернету. Уверен, что наши инновационные проекты в Саратовской области сделают жизнь людей более комфортной, — подчеркнул Владимир Романив, директор по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг».

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ. Магистральная сеть АО «ЭР-Телеком Холдинг» является одной из самых протяженных в стране. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн. домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта», «Электронный город». Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».

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ИСТОЧНИК KP.RU