2019-10-14T11:30:54+03:00
Общество

«ЭР-Телеком Холдинг» планирует создать «Умный город» на территории Саратовской области

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

АО «ЭР-Телеком Холдинг» и Правительство Саратовской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона и реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Документ подписан директором по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг» Владимиром Романивом и Губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» планирует внедрить на территории Саратовской области сервисы на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов жилищно-коммунального хозяйства. Также, планируется интеграция элементов системы «Умный город» и «Умное ЖКХ» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надёжность и эффективность.

Ранее, аналогичные проекты по цифровизации городского хозяйства «Умный город», были успешно реализованы компанией на территории Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Тюмени, Тулы, Архангельска и Иркутска.

- Сегодня наша компания реализует масштабные инфраструктурные проекты в России. Мы определены государственным подрядчиком по подключению социально-значимых объектов к интернету. Уверен, что наши инновационные проекты в Саратовской области сделают жизнь людей более комфортной, — подчеркнул Владимир Романив, директор по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг».

.

.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет-провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ. Магистральная сеть АО «ЭР-Телеком Холдинг» является одной из самых протяженных в стране. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн. домохозяйств.

Холдинг предоставляет телекоммуникационные услуги под торговыми марками — «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «Энфорта», «Электронный город». Деятельность компании ведётся в 567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг «Дом.ru».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балакове из-за неосторожного обращения с огнем сгорел балкон
Федеральный канал рассказал о высоких зарплатах саратовских главврачей
Гендиректор консервной фирмы из Аткарска объявлена в федеральный розыск
В Саратове пройдет концерт памяти Юрия Ошерова
В Саратове полыхали сараи
Отключена вода на четырех улицах Саратова
«Ростелеком» и Банк Русский Стандарт провели первый биометрический платеж
Саратовцы пожаловались на два открытых люка в центре города
В Саратове горничная турбазы пыталась украсть куртку с манекена
Пьяный саратовец напугал мужчину световым оружием
Балашовец отсидит в колонии за покупку «синтетики»
В Саратовском театре драмы анонсировали фейковую пьесу
Под Вольском житель Самарской области убил мужчину из Тольятти
В Энгельсе восемь раз судимый мужчина обокрал магазин
Под Саратовом неизвестный водитель сбил подростка
Под Саратовом рецидивист вломился в чужой дом ради куртки и 500 рублей
В Саратове мужчина до смерти забил обидевшуюся на него женщину
В Саратовской области обнаружили 2 тонны подозрительных раков
В Саратове поймали двух наркоманов с коноплей в кастрюле
Банк «Открытие» представил новую систему обслуживания розничных клиентов
Балаковский атлет стал бронзовым призером чемпионата мира
Под Саратовом «Газель» насмерть сбила вышедшего на трассу пешехода
Саратовскую область ожидает дождливый понедельник
Три человека погибли в разбившейся о столб машине в Саратове
В саратовском театре драмы стартовали Большие гастроли Томского драматического театра
Задержан онанист из Заводского района
Могила Елизаветы Киселёвой в Саратове превратилась в холм из мягких игрушек
Завтра в Саратовской области отключат аналоговое вещание