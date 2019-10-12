В Саратовской области ожидается теплая суббота

СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-12T07:56:41+03:00

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Сегодня, 12 октября, в Саратовской области будет облачная погода, утром и днем — дождь, туман с видимостью 500 метров и менее.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра поднимется до 11-16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU