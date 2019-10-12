В Саратовской области ожидается теплая суббота
Утром будет дождь
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Сегодня, 12 октября, в Саратовской области будет облачная погода, утром и днем — дождь, туман с видимостью 500 метров и менее.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.
Столбик термометра поднимется до 11-16 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU