2019-10-11T17:59:22+03:00
Общество

В Энгельсе после вмешательства прокуратуры отремонтировали две дороги

Выполнен ямочный ремонт
Дарья Вострикова
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Прокуратура Энгельса провела проверку по обращению граждан по вопросу ненадлежащего состояния дорожного полотна.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, представители надзорного ведомства совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области выявили, что дороги на Строительной улице, а также 148-й Черниговской дивизии разрушены настолько, что не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Глава района получил представление, на трассах выполнен ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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