Панков о долгострое ЖСК «Строитель»: Ситуация непростая, но решаемая

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-11T17:18:53+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об участии в заседании рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков.

- Обсуждаем на рабочей группе долгострои, которые должны быть сданы в этом году. В том числе на повестке ЖСК «Строитель», который курирую. Ситуация по нему непростая, но решаемая. Вопрос только в единой позиции Минстроя, всех специалистов и дольщиков. Найден инвестор, строительные работы возобновлены, начат разбор верхнего этажа, который уже ветхий от времени. Другие ограничения тоже сняты. Надо активизировать работу, чтобы люди скорей получили свое жилье.

В Балаково на ЖСК «Возрождение» работы тоже возобновились. Пока идет подготовка площадки, коммуникаций. В течение следующей недели планируется начать строительство двух подъездов, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU