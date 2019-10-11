В центре Саратова кальянную оштрафовали за опасный сервис

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-11T17:16:41+03:00

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Прокуратура Фрунзенского района Саратова с привлечением сотрудников Роспотребнадзора по Саратовской области провела проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, проверка показала, что в баре паровых коктейлей, расположенном в центре Саратова, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в нем пищевых продуктов и продовольственного сырья.

На владельца заведения завели административное дело, по решению которого мужчина отдал 7 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU