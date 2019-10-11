Саратовцы благоустраивали Волжский район

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-11T17:09:54+03:00

В субботнике приняли участие более 500 человек

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Сегодня, 11 октября, на территорий Волжского района более 500 человек: работники предприятий торговли и промышленности, УК, ТСЖ, ЖСК, жители района, МБУ «Служба благоустройства города» приняли участие в благоустройстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, вымыли фасады зданий и входы в дворы на Волжской, Московской, Усть-Курдюмской, набережной Космонавтов, Чернышевского.

Также приведены в порядок зеленый зоны, подметена и убрана территория, всего собрали более 80 кубов мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU