Под Саратовом мужчина поджег свою мать
Ему назначили ограничение свободы
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Суд признал 44-летнего жителя Самойловки виновным в умышленном причинении вреда средней тяжести.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 5 мая пьяный мужчина поссорился со своей 64-летней матерью в доме на Советской улице.
Та сделала сыну замечание по поводу пьянства, а он поджег ее халат.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта у женщины имелся термический ожог 3 % поверхности тела.
Суд назначил мужчине 10 месяцев ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU