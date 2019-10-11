Под Саратовом мужчина поджег свою мать

СЕГОДНЯ 17:07 2019-10-11T17:07:30+03:00

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Суд признал 44-летнего жителя Самойловки виновным в умышленном причинении вреда средней тяжести.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что 5 мая пьяный мужчина поссорился со своей 64-летней матерью в доме на Советской улице.

Та сделала сыну замечание по поводу пьянства, а он поджег ее халат.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта у женщины имелся термический ожог 3 % поверхности тела.

Суд назначил мужчине 10 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU