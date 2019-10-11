В Саратове прошел санитарный день
Вывезено 1,9 тыс. кубометров мусора
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В Саратове 10 октября состоялся общегородской санитарный день.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в благоустройстве территорий приняли участие представители промышленных и торговых объектов Саратова, сотрудники УК, ТСЖ и ЖСК, а также неравнодушные жители – всего задействовано более 3,8 тыс. человек, 264 организации и 158 ед. спецтехники.
После приведения в порядок зеленых зон, дворов и тротуаров снесли девять деревьев, 72 опилили. Также вывезли 1,9 тыс. кубометров мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU