2019-10-11T17:04:44+03:00
Общество

В Саратове прошел санитарный день

Вывезено 1,9 тыс. кубометров мусора
Дарья Вострикова
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В Саратове 10 октября состоялся общегородской санитарный день.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в благоустройстве территорий приняли участие представители промышленных и торговых объектов Саратова, сотрудники УК, ТСЖ и ЖСК, а также неравнодушные жители – всего задействовано более 3,8 тыс. человек, 264 организации и 158 ед. спецтехники.

После приведения в порядок зеленых зон, дворов и тротуаров снесли девять деревьев, 72 опилили. Также вывезли 1,9 тыс. кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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