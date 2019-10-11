Женщина-лихач выплатит свыше 76 тыс. рублей жертве ДТП в Саратове

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-11T17:02:53+03:00

Из-за нее потерпевшей пришлось отправиться в стационар

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ленинского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства в части возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что женщина за рулем Kia Rio сбила пешехода.

Той пришлось побыть в нейрохирургическом отделении одного из саратовских медицинских учреждений на стационарном лечении, стоимость которого составила более 76 тыс. рублей.

Расходы возмещены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Впоследствии уголовное дело в отношении виновницы ДТП было прекращено на основании ст.25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа.

Решением суда деньги, затраченные на лечение потерпевшей, виновница аварии возместила.

ИСТОЧНИК KP.RU