2019-10-11T17:02:53+03:00
Происшествия

Женщина-лихач выплатит свыше 76 тыс. рублей жертве ДТП в Саратове

Из-за нее потерпевшей пришлось отправиться в стационар
Дарья Вострикова
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Прокуратура Ленинского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства в части возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что женщина за рулем Kia Rio сбила пешехода.

Той пришлось побыть в нейрохирургическом отделении одного из саратовских медицинских учреждений на стационарном лечении, стоимость которого составила более 76 тыс. рублей.

Расходы возмещены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.

Впоследствии уголовное дело в отношении виновницы ДТП было прекращено на основании ст.25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа.

Решением суда деньги, затраченные на лечение потерпевшей, виновница аварии возместила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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