Женщина-лихач выплатит свыше 76 тыс. рублей жертве ДТП в Саратове
Прокуратура Ленинского района Саратова провела проверку соблюдения законодательства в части возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, установлено, что женщина за рулем Kia Rio сбила пешехода.
Той пришлось побыть в нейрохирургическом отделении одного из саратовских медицинских учреждений на стационарном лечении, стоимость которого составила более 76 тыс. рублей.
Расходы возмещены Территориальным фондом обязательного медицинского страхования.
Впоследствии уголовное дело в отношении виновницы ДТП было прекращено на основании ст.25.1 УПК РФ с назначением судебного штрафа.
Решением суда деньги, затраченные на лечение потерпевшей, виновница аварии возместила.
ИСТОЧНИК KP.RU