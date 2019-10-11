Саратовские спортсмены взяли 16 медалей чемпионата и первенства ПФО по плаванию

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-11T16:57:24+03:00

Изменить размер текста: A A

С 8 по 11 октября в Саранске прошли соревнования чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по плаванию.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, саратовские спортсмены завоевали 16 медалей.

Егор Сучков выиграл золото на дистанциях 50 м брасс, 200 м вольный стиль, 100 м и 200м и 400 м комплекс; серебро — на дистанции 200 м брасс.

Ангелина Никифорова получила золото среди юниоров на дистанции 200 м на спине, 400 м комплекс; серебро среди взрослых на этих же дистанциях.

Илья Кузьменко завоевал золото на дистанциях 50м и 100 м вольным стилем, а также золото в составе эстафеты 4 по 50 м вольным стилем, Анастасия Бекетова увезла с собой серебро на дистанции 100 м и 200 м вольным стилем, а также бронзу на дистанции 400 м вольным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU